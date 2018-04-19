Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Miktarı Yüzde 260 Arttı

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), bu yıl yağışların önceki yıla oranla daha az olmasının da etkisiyle tarımsal sulamada tüketilen elektrik miktarı geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında Mart ayında yüzde 139, Nisan ayında yüzde 260 oranında arttığını açıkladı.

DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yaklaşık yarısının Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde tüketildiği belirtildi. Tarımsal sulamada en fazla tüketimin Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da yapıldığı, bu yıl yağışların da yetersiz olması nedeniyle art arda tüketim rekorları kırıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bölgede tarımsal sulamada tüketilen elektrik geçen yıl 1-16 Nisan tarihleri arasında 140.000 MWh olarak gerçekleşmişken, bu yıl aynı dönemde tüketilen elektrik miktarı yüzde 260 artış ile 500.000 MWh'ye yükseldi. Şirketimiz, 61.198 kilometrekare alanda yaklaşık 6 milyon nüfusa ve 1 milyon 760 bin müşterisine kesintisiz elektrik enerjisi verme gayreti içerisindedir. Hem teknolojik yatırımlarla hem de saha çalışmaları ile kayıt dışı kullanımı önlemeye çalışmaktayız. Bu denli aşırı tüketimin altında kayıt dışı kullanımın olmadığı düşünülemez. Ekiplerimiz, 6 ilin tümünde 7/24 kaçak kontrolü yapıyor. Bu nedenle haksız ve hukuki olmayan elektrik kullanımına karşı şirketimizin gösterdiği hassasiyeti, herkesin göstermesi gerekir. Bu sorun şirketimiz kadar faturasını düzenli ödeyen herkesin ortak sorunudur. Ortada çok büyük tüketim artışı var. Kısa süre içerisinde yaşanan böylesi keskin tüketim artışlarının boyutunu da öngörmemiz mümkün olmuyor. Bu da ne kadar tedbir alırsak alalım enerjide dalgalanmalara, istenmeyen arızalara, dolayısıyla da kesintilere neden olabiliyor. Bu durum kabul edilebilir olmadığı kadar sürdürülebilir de değil. Gerektiğinde elektriklerini kesmekten, ciddi kesintilere gitmekten de kaçınmayacağız."