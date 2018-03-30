Tarımsal Sulamada, Elektrik Kullanımı da Kaçak Tüketimi de Arttı

Mardin'de tarımsal sulamada elektrik tüketimi yüzde 139 arttığı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ.'den (DEDAŞ) yapılan açıklamada, yağışların önceki yıla oranla daha az olmasının etkisiyle tarımsal sulama amacıyla tüketilen elektrik miktarında önceki yıla oranla arttış olduğu belirtildi.

Tüketimin ciddi bir kısmının kaçak yollarla yapıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, kaçak elektrik kullananları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak üzere enerji kayıpları ekiplerinin tamamının saha görevine çıkarıldığı ifade edildi.

Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yaklaşık yarısının bu bölgede kullanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışların yetersiz olması yüzünden çiftçiler tarlalarını elektrikli motorlarla yeraltından çektikleri kaynak suları ile suluyor. Bu yöntemle bölge illerinde tarımsal sulamadaki elektrik tüketiminin 2017'ye göre olağanüstü boyutta arttığı belirlendi. Mart ayı sonu verilerine göre Mardin'de geçtiğimiz yıl 8.510 megavat olan günlük elektrik tüketimi, bu yıl aynı tarihte yüzde 139'luk artışla 20.344 megavata yükseldi."

Açıklamada ayrıca, tarımsal sulamada kaçak elektrik yöntemlerinin kullanılmasının elektrik şebekesine, hizmet kalitesine ve kesintisiz enerji arzına çok ciddi zarar verdiğine de dikkat çekildi.