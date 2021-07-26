"Tarımsal sulama sistemleri, yeni su kanunu ile öne çıkacak"
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"Tarımsal sulama sistemleri, yeni su kanunu ile öne çıkacak"

'Tarımsal sulama sistemleri, yeni su kanunu ile öne çıkacak'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Girişim Kulübü tarafından düzenlenen "Tarımsal Sulama Sistemleri ve Su Krizi" konulu konferansta konuşan Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, iklim değişikliği, kuraklık ve gıda güvenliği gibi konuların önümüzdeki yıllarda en çok konuşulacak konuların başında geldiğine dikkat çekerek "Ülkemizin...

Girişim Kulübü tarafından düzenlenen "Tarımsal Sulama Sistemleri ve Su Krizi" konulu konferansta konuşan Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, iklim değişikliği, kuraklık ve gıda güvenliği gibi konuların önümüzdeki yıllarda en çok konuşulacak konuların başında geldiğine dikkat çekerek "Ülkemizin planlı tarım politikası ve buna bağlı sulama sistemleri gibi destekleyici alanlarda da önemli adımlar atılmalı" dedi.

Önümüzdeki yıllarda dünyanın yüzleşeceği en büyük problem olarak belirtilen küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliklerinin en fazla tarımsal üretimi etkileyeceğini ifade eden Tavukçuoğlu, "Küresel ısınmayla olası su krizi ve kuraklık en fazla tarımsal üretimi etkileyecek. Bunun da tarımsal üretimde sudan tasarrufu ve doğru sulamayı sağlayan tarımsal sulama sistemleri teknolojilerine ihtiyacı artıracağı öne sürülüyor" diye konuştu. 

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN EN ÇOK KONUŞULACAK SORUNU: SU KRİZİ

Su problemine karşı tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için tarımsal sulama sistemlerine ihtiyaç duyulacağına dikkat çeken Tavukçuoğlu şunları söyledi:

"Ülkemizin planlı tarım politikası ve buna bağlı sulama sistemleri gibi destekleyici alanlarda da önemli adımlar atılmalı. Son zamanlarda birçok devletin kuraklık ve su problemine karşı aldıkları önlemleri görmekteyiz. Su kaynakları bakımından bir hayli zengin olan ülkemiz, önümüzdeki yıllarda olası küresel ısınmadan olumsuz etkilenebilir. Problem yaşamadan önlem almalı, kadim ve zengin tarım alanlarımızın yüksek teknolojinin kullanıldığı tarımsal üretim araçları ve tarımsal sulama sistemleri teknolojisiyle verimliliğini artırmalıyız. Önümüzdeki yıllarda en fazla konuşacağımız konu iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık, gıda güvenliği ve kıtlık risklerine karşı acil önlemler alınmalıdır."

KURAKLIĞA KARŞI MODERN SULAMA SİSTEMLERİ YAYGINLAŞTIRILMALI

Kuraklıkla mücadelede modern sulama sistemlerinin önemine vurgu yapan Tavukçuoğlu, "Tarımda doğru sulama yöntemi, su tasarrufu, enerji ve işçilikten büyük tasarruf sağlıyor. Ayrıca doğru sulama sisteminin seçimi de üretim maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle kuraklığın yol açtığı tüm olumsuzluklar, modern sulama sistemlerinin yaygın kullanımı ile önlenebilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'TBMM'de su kanunu hazırlığı yapıldığı' şeklindeki konuşmasına dikkat çeken Tavukçuoğlu, "Tarımsal sulama sistemleri, yeni su kanunu ile öne çıkacaktır. Ayrıca dijital sulama ve ilaçlama yöntemleri önem kazanacaktır. Kuraklık, çağımızın en önemli sorunu olduğundan suyumuzu damla damla kullanmalıyız. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çıkması beklenen ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde belirttiği üzere su kanunu önemli" dedi.


'Tarımsal sulama sistemleri, yeni su kanunu ile öne çıkacak'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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