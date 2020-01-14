Tarımsal öğretimin yıl dönümü etkinliği

14.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:49

Siirt'te, Türkiye Tarımsal Öğretiminin 174. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.



Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman Ziraat Fakültesindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, 1846 yılından başlayarak günümüze gelen tarımsal üretimde ziraat teknikeri, teknisyen ve mühendislerin önemli görevlerde bulunduğunu söyledi.



Üniversite olarak bölgede tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaştıklarını belirten Erman, alt yapısı güçlü, donanımlı, tarımda kaliteyi arttırmaya yetkin ziraatçilerin yetiştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığını aktardı.



Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Özrenk ise gelişen dünyada artan nüfusla çağın gereklerine uygun modern tarım ilkelerinin uygulandığı tarımsal öğretiler ve faaliyetlerin gün geçtikçe daha fazla önem kazandığı söyledi.



Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, üniversitelerin uluslararasılaşması, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ise fıstık bahçelerinde anaç olarak kullanılan Siirt çöğürlerinde meydana gelen kurumlara yönelik sunum yaptı



Etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

Kaynak: AA