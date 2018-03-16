Tarımsal Kredilerde Esaslar Belirlendi

Büyükbaşlarda sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği, yaygın hayvansal üretim, su ürünleri sektörü, yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımlarında 100 bin liraya kadar, yem bitkisi üretiminde ise 2.5 milyon liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılacak.