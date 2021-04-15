Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda...
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Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda...

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda...
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

CHP'li Tanal TBMM'deki odasına '128 milyar dolar nerede?' pankartı astı! İndirmek için Meclis'e itfaiye geldi
CHP'li Tanal TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için Meclis'e itfaiye geldi

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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