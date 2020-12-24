Tarımsal kalkınmaya büyükşehir desteği
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Tarımsal kalkınmaya büyükşehir desteği

24.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:14
Tarımsal kalkınmaya büyükşehir desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Örselli Mahallesi'nde bulunan tarımsal sulama göletinde genişletme ve bakım çalışmaları başladı.

Tarımsal üretimin artması ve üreticinin gelir kalemlerinin çeşitlenmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretim devamlılığı adına en önemli ihtiyaç olan tarımsal sulamaya destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Örselli Mahallesi'nde tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan gölette genişletme ve bakım çalışmaları başladı. Tarımsal Sulama Göletinin su tutma kapasitesinin arttırılması, gölet havzasının genişletilmesi amacıyla mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçilerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından arazide etüt çalışmaları yapıldı. Yapılan etüt çalışmaları sonucunda, tarımsal sulama göletinde genişletme ve bakım ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan arazi etütleri sonucunda oluşturulan iş programı dahilinde göletin genişletilmesi amacıyla gerekli çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası sulama göletinin üreticiler için daha faydalı hale getirileceği belirtilirken, mahalle muhtarı Halil Mezik, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Tarımsal kalkınmaya büyükşehir desteği
Tarımsal kalkınmaya büyükşehir desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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