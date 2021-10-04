TARIMSAL KALKINMA ZİRVESİNDE BİLECİK BELEDİYESİNE YOĞUN İLGİ - Haberler
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TARIMSAL KALKINMA ZİRVESİNDE BİLECİK BELEDİYESİNE YOĞUN İLGİ

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TARIMSAL KALKINMA ZİRVESİNDE BİLECİK BELEDİYESİNE YOĞUN İLGİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Cumhuriyet Halk Partisi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne, Bilecik Belediyesi ve S. S Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yer alarak, ilimizi temsil etti.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Cumhuriyet Halk Partisi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne, Bilecik Belediyesi ve S. S Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yer alarak, ilimizi temsil etti.

Tüm ülkede tarımsal kalkınmaya öncülük etmek, çiftçi ve üreticilere katkı sunmak, sorunları tespit ederek çözüm arayışında olmak gibi birçok konunun ele alındığı Tarımsal Kalkınma Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de programa katılarak, ilimiz adına yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve stantları ziyaret eden konukları ağırladı.

GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLECİK BELEDİYESİ STANTINI ZİYARET ETTİ

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen tarımsal kalkınma zirvesine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bilecik Belediyesi stantını ziyaret ederek, Başkan Semih Şahin'den bilgi aldı.

BİLECİK BELEDİYESİ ZİRVEYE 5 BAŞLIKTA HAZIRLADIĞI ÇALIŞMALARLA KATILDI

160 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifin katıldığı zirvede belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında kendileri için hazırlanan bölümlerde sergilendi.

Bilecik Belediyesi ise yaptığı çalışmalar ile Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Halkımızın Yanındayız, Çiftçi Dostu Bilecik Belediyesi Çiftçilere Fide Dağıtıyor, Çevre Dostu Bilecik Belediyesi Yaprak ve Çimlerden Gübre Üretiyor, Bilecik Belediyesi Kırsaldaki Kadınlara Üretimle Destek Veriyor ve Tarımsal Desteklerle Çiftçimizin Yanındayız başlıklarında Bilecik'in tarımsal zenginlikleri ve bu yönde yapılabilecek çalışmaları sergiledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı belirtilen 5 başlıkta yapılan çalışmaları sunum eşliğinde katılımcılara anlattı.

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Haber: TARIMSAL KALKINMA ZİRVESİNDE BİLECİK BELEDİYESİNE YOĞUN İLGİ - Haberler
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