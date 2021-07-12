Tarımsal İnovasyonlar Çevrimiçi Çalıştayı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarımsal İnovasyonlar Çevrimiçi Çalıştayı

Tarımsal İnovasyonlar Çevrimiçi Çalıştayı
Habermetre - Haberler | Toplum

Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak "Tarımsal İnovasyonlar" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecektir.

Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak "Tarımsal İnovasyonlar" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecektir. Program hakkında detaylı bilgi, uygulama prosedürleri ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Çalıştaya son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olup başvuru formlarının gozde. bosnali@sanayi. gov. tr adresine iletilmesi gerekmektedir. İlgili tüm bölümlerin eksiksiz doldurulmadığı ve son başvuru tarihi geçmiş formlar değerlendirmeye alınamayacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Sertab Erener Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Erol Bulut Salih Uçan Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarımsal İnovasyonlar Çevrimiçi Çalıştayı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 21:15:02. #1.16#

title