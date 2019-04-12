Sivas'ın Suşehri ilçesinde, tarımsal hibeler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Belediye konferans salonundaki toplantıda, proje uzmanı Mehmet Karaoğul tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yapılan destekler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Toplantı sonunda çiftçilerin de görüşleri alındı.

Kaynak: AA