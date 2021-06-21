Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 22.15 yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 22.15 yükseldi

Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 22.15 yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarımsal girdi fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.71 ve yıllık bazda yüzde 22.15 yükseldi.

Tarımsal girdi fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.71 ve yıllık bazda yüzde 22.15 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 6.55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.92 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle, aylık bazda;tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 1.69, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 1.85 yükseldi.Ana gruplar itibariyle, yıllık bazda;tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 21.89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 23.72 yükseldi.TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyatlarında yıllık en fazla artış yüzde 41.78 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Fiyatları en fazla yükselen diğer alt gruplar da yüzde 36.54 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 32.68 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aynı dönemde fiyatları en az yükselen alt gruplar da sırasıyla yüzde 5.85 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11.09 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 16.10 ile diğer mal ve hizmetler oldu.TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyatlarında aylık en fazla artış yüzde 5.73 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Fiyatları en fazla yükselen diğer alt gruplar da yüzde 4.29 ile makine bakım masrafları ve yüzde 4.19 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.Buna karşılık, aynı dönemde fiyatları en az yükselen alt gruplar da sırasıyla yüzde 0.83 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0.84 ile malzemeler oldu. Fiyatı aylık bazda düşen tek alt grup ise yüzde 0.94 ile enerji ve yağlar oldu. (Grafik - Tablo)

 


Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 22.15 yükseldi
Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 22.15 yükseldi
Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 22.15 yükseldi
Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 22.15 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Gareth Bale Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 22.15 yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 12:55:18. #1.13#

title