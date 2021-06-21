Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 22.15 yükseldi

Tarımsal girdi fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.71 ve yıllık bazda yüzde 22.15 yükseldi.

Tarımsal girdi fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.71 ve yıllık bazda yüzde 22.15 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 6.55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.92 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle, aylık bazda;tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 1.69, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 1.85 yükseldi.Ana gruplar itibariyle, yıllık bazda;tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 21.89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 23.72 yükseldi.TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyatlarında yıllık en fazla artış yüzde 41.78 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Fiyatları en fazla yükselen diğer alt gruplar da yüzde 36.54 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 32.68 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aynı dönemde fiyatları en az yükselen alt gruplar da sırasıyla yüzde 5.85 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11.09 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 16.10 ile diğer mal ve hizmetler oldu.TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyatlarında aylık en fazla artış yüzde 5.73 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Fiyatları en fazla yükselen diğer alt gruplar da yüzde 4.29 ile makine bakım masrafları ve yüzde 4.19 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.Buna karşılık, aynı dönemde fiyatları en az yükselen alt gruplar da sırasıyla yüzde 0.83 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0.84 ile malzemeler oldu. Fiyatı aylık bazda düşen tek alt grup ise yüzde 0.94 ile enerji ve yağlar oldu. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı