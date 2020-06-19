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Tarımsal girdi fiyatları Nisan'da yüzde 0.79 arttı

Tarımsal girdi fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 0.79, yılın ilk dört ayında yüzde 2.51, yıllık bazda yüzde 7.61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.36 yükseldi.

Tarımsal girdi fiyatları Nisan'da yüzde 0.79 arttı
19.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:25

Tarımsal girdi fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 0.79, yılın ilk dört ayında yüzde 2.51, yıllık bazda yüzde 7.61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.36 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle aylık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0.66, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1.57 ve yıllık bazda da tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 7.24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9.93 yükseldi.

Yıllık bazda en çok fiyat azalışı yüzde 5.58 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu. Yıllık bazda fiyatı azalan diğer alt grup da yüzde 0.44 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, yıllık bazda fiyatı en çok yüzde 12.42 ile hayvan yemi, yüzde 12.32 ile tohum ve dikim metaryali, ve yüzde 11.62 ile makine bakım masraflarında arttı.Aylık bazda en fazla fiyat azalışı yüzde 5.46 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu. Alt gruplar itibariyle, fiyatları bir önceki aya göre azalan diğer alt gruplar yüzde 4.34 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0.35 ile diğer mal ve hizmetler oldu. 

Nisan'da artışın yüksek olduğu alt gruplar da yüzde 4.29 ile makine bakım masrafları, yüzde 3.75 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 2.69 ile hayvan yemi oldu. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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