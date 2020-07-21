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Tarımsal girdi fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.61 arttı

Tarımsal girdi fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.61 ve yıllık bazda da yüzde 6.62 yükseldi.

Tarımsal girdi fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.61 arttı
21.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:30

Tarımsal girdi fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.61 ve yıllık bazda da yüzde 6.62 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, arımsal girdi fiyatları geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 3.13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10.31 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0.47, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1.43 arttı.Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6.09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9.95 artış gösterdi.TÜİK verilerine göre, yıllık en fazla azalış yüzde 4.93 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1.30 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0.80 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 10.68 ile hayvan yemi, yüzde 10.13 ile makine bakım masrafları ve yüzde 9.81 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.Aylık en fazla azalış yüzde 2.62 ile tohum ve dikim materyali alt grubunda oldu. Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1.41 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0.34 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. 

Mayıs ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 1.42 ile enerji ve yağlar, yüzde 0.92 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0.81 ile makine bakım masrafları oldu. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

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