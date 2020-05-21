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Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) 2020 mart döneminde yıllık yüzde 7,66, aylık yüzde 0,13 arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı
21.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:10

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) 2020 mart döneminde yıllık yüzde 7,66, aylık yüzde 0,13 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,32 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,04, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,65 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 7,30, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,96 artış gösterdi.

Yıllık en fazla azalış yüzde 6,29 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,24 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 10,82 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 11,98 tohum ve dikim materyali ve yüzde 11,25 ile malzemeler alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış yüzde 6,15 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,72 ile tohum ve dikim materyali oldu. 2020 mart ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 0,65 ile malzemeler, yüzde 2,36 ile makine bakım masrafları, ve yüzde 2,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler, oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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