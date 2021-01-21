Tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3.23 arttı

Türkiye genelinde tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık bazda yüzde 3.23 ve yıllık bazda da yüzde 15.35 arttı.

Türkiye genelinde tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık bazda yüzde 3.23 ve yıllık bazda da yüzde 15.35 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatlarındaki 11 aylık artış yüzde 14.40 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 9.21 düzeyine yükseldi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2.16, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 3.41 yükseldi. Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 14.94, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 17.96 yükseldi.Yıllık en fazla yükselen diğer alt gruplar yüzde 24.38 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 23.37 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0.62 ile veteriner harcamaları, yüzde 0.64 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0.89 ile enerji ve yağlar oldu.Aylık bazda en fazla fiyat artışı da yüzde 4.89 ile hayvan yemi alt grubunda oldu. Fiyatları aylık bazda yükselen diğer alt gruplar da yüzde 4.06 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3.38 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0.35 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0.80 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0.94 ile tarımsal ilaçlar oldu. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı