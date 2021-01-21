Tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3.23 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3.23 arttı

21.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:36
Tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3.23 arttı

Türkiye genelinde tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık bazda yüzde 3.23 ve yıllık bazda da yüzde 15.35 arttı.

Türkiye genelinde tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık bazda yüzde 3.23 ve yıllık bazda da yüzde 15.35 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatlarındaki 11 aylık artış yüzde 14.40 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 9.21 düzeyine yükseldi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2.16, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 3.41 yükseldi. Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 14.94, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 17.96 yükseldi.Yıllık en fazla yükselen diğer alt gruplar yüzde 24.38 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 23.37 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0.62 ile veteriner harcamaları, yüzde 0.64 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0.89 ile enerji ve yağlar oldu.Aylık bazda en fazla fiyat artışı da yüzde 4.89 ile hayvan yemi alt grubunda oldu. Fiyatları aylık bazda yükselen diğer alt gruplar da yüzde 4.06 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3.38 ile bina bakım masrafları oldu. 

Buna karşılık, bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0.35 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0.80 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0.94 ile tarımsal ilaçlar oldu. (Grafik - Tablo)


Tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3.23 arttı
Tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3.23 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Doğulu Demet Şener Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarımsal girdi fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3.23 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 10:36:32. #1.15#
title