Tarımsal Emtiaya Dayalı Sukuk İhracına Devam

DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye'de ilk defa geçen yıl başlattığı ve 350 milyon liralık ihraç gerçekleştirdiği tarımsal emtiaya dayalı kira sertifikasını (sukuk) 2019'da da devam ettirmeyi planlıyor.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sukukun faizsiz bankacılık ilkelerine uygun önemli finansal araçlardan birisi olduğuna dikkati çekti.

Güldal, sukukun, faiz yerine ticarete konu herhangi bir varlık veya haktan elde edilecek gelirin paylaşımını esas aldığına işaret ederek, dünyada 100 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını ve Türkiye'nin bu pazardaki payının ise yaklaşık yüzde 5 olduğunu söyledi.

Uluslararası piyasalarda da global bir yatırım aracı olarak kullanılan sukuk ihracının, gıda, su, petrol, gaz, enerji, maden, metal gibi emtialar ile düzenli getirisi olan gayrimenkul üzerinden yapılabildiğine dikkati çeken Güldal, şunları kaydetti:

"TMO, her yıl miktarı değişmekle birlikte üreticiden almış olduğu emtiayı finansman ihtiyacını karşılamak için kullanan bir kurumdur. 1998 yılından itibaren stoklarımızdaki ürünleri teminat göstererek gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalardan uygun şartlarda Türk lirası ve döviz kredileri temin ediyoruz. Ülkemizde sukuk ihracı genel olarak gayrimenkule dayalı olarak yapılıyor. Tarımsal emtiaya dayalı ilk sukuk ihracını 27 Kasım 2017'de TMO gerçekleştirdi. Bu yöntemle faiz hassasiyeti olan kesimlerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı, finansman maliyetlerimizin düşürülerek borçlanma araçlarındaki çeşitliliğin artırılmasını amaçladık."

Güldal, söz konusu ihracın, hem Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı dışında bir kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilen hem de dayanak varlık olarak tarımsal emtianın kullanıldığı ilk işlem olduğunu ifade ederek, "100 milyon lira tutarında ilk sukuk ihracını gerçekleştirdikten sonra 2018 yılı içinde stoklarımızda bulunan fındıklar kullanılarak 250 milyon lira tutarında iki kez daha sukuk ihracı gerçekleştirdik. 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) alınan 500 milyon liralık yetki çerçevesinde ihtiyaca göre bakiye kalan 150 milyon lira tutarında sukuk ihracı da gerçekleştirilebilecek. Önümüzdeki alım dönemlerindeki ihtiyaca göre yeni sukuk ihraçları için SPK'ye müracaat edilmesi planlanıyor."

Kaynak: AA