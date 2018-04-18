Tarımsal Elektrik Tüketiminde Rekor Artış

Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yaklaşık yarısının tüketildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, yağışların az olması dolasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 260 oranında tüketimin arttığı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların önceki yıla oranla daha az olması tarımsal sulamada elektrik tüketimine yansıdı.

Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yaklaşık yarısı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tüketiliyor.

Tarımsal sulamada en fazla tüketim Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da yapılırken, bu yıl yağışların da yetersiz olması yüzünden art arda tüketim rekorları kırılıyor.

Mardin'de tarımsal sulamada tüketilen elektrik miktarı geçen yıl mart ayında günlük 8 bin 510 megavat olurken bu yıl aynı tarihte yüzde 139'luk artışla 20 bin 344 megavata yükseldi.

Şanlıurfa'da Mart 2017'de 15 bin 454 megavat olan günlük elektrik tüketimi ise yüzde 70'lik artışla bu yıl aynı tarihte 26 bin 210 megavat olarak gerçekleşti.

Bölgede tarımsal sulamada tüketilen elektrik geçen yıl 1-16 Nisan tarihleri arasında 140 bin megavat olarak gerçekleşirken bu yıl aynı dönemde tüketilen elektrik miktarı yüzde 260 artış ile 500 bin megavata yükseldi.

Açıklamada, kayıt dışı kullanıma yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğü de vurgulanarak, bu durumun alınan kapsamlı tedbirlere rağmen enerjide dalgalanmalara, istenmeyen arızalara, dolayısıyla da kesintilere neden olduğuna dikkat çekildi.