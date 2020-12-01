Tarımsal eğitimde işbirliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Tarımsal eğitimde işbirliği

01.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:51
Tarımsal eğitimde işbirliği

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, iki kurum arasında başta tarımsal eğitim olmak üzere birçok alanda işbirliğini öngörüyor. Protokole göre, Antalya özelinden başlayarak ülke genelinde faaliyet gösteren üretici ve tüketicilere yönelik çeşitli online eğitimler ücretsiz düzenlenecek.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'nın Valilik makamında imzaladığı protokol, iki kurum arasında başta tarımsal eğitim olmak üzere birçok alanda işbirliğini öngörüyor. Protokol imza törenine Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz da katıldı.

Ersin Yazıcı, tarımsal alanda eğitimin öneminin arttığını vurgularken, iki kurum arasında yapılan işbirliğinin tarımsal eğitimi üst düzeye çıkaracağını söyledi. Yine iki kurumun birlikte hareket etmesiyle hayata geçirilen ve 20 bin kişiye ulaşan Zeytin Mektebi'ni takip ettiğini ve çok beğendiğini söyleyen Yazıcı, kurumlar arası işbirliği ve eğitim çalışmalarının devamını diledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor

ATB Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birçok alanda işbirliği yaptıklarını belirtirken, protokolle eğitim programlarının geliştirilerek devam edeceğini kaydetti. Çandır, pandemi döneminde eğitim çalışmaları ve diğer organizasyonların online yürütüleceğini belirtirken, protokolün hayırlı olmasını diledi.

17 milyar liralık tarımsal hasıla

Antalya'nın sahip olduğu ekolojik ve jeolojik üstünlükleri ile tarımda bilgi birikimini en yüksek düzeyde kullanan şehir olduğuna dikkat çekilen protokolde, Antalya'nın yıllık 17 milyar TL tarımsal hasıla ile Türkiye tarımının lokomotifi konumunda olduğu vurgulandı. Antalya'nın sahip olduğu bilgi birikimi ve bilgiye ulaşma kabiliyetleri ile yoğun bir tarımsal üretim gerçekleştirdiği belirtilen protokolde, "Tarımsal üretimin arttırılması, güvenilir ve sağlıklı gıda arzında sürekliliğin sağlanması, ürün deseninin çeşitlenmesi, mevcut üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması, etkin ve sürdürülebilir, aynı zamanda da çevre ve insan sağlığını gözeten bir üretim gerçekleştirmek amacıyla Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Ticaret Borsası arasında bu işbirliği protokolü imzalanmıştır" denildi.

Eğitimler online ücretsiz düzenlenecek

Protokole göre Antalya özelinden başlayarak ülke genelinde faaliyet gösteren üretici ve tüketicilere yönelik çeşitli online eğitimler ücretsiz düzenlenecek. Protokol kapsamında online eğitimlerin yanı sıra, tarım sektörünün mevcut sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesi için çalıştay, sempozyum, panel, toplantı gibi faaliyetler yürütülecek. Protokol kapsamında Antalya başta olmak üzere 81 ilin coğrafi işaret almış veya almak için başvuru yapılmış ürünleri ile o yöreye özgü ürünlerinin tanıtımını yapmak ve pazar ağını genişletmek amacıyla sosyal medya üzerinden programlar düzenlenecek. - ANTALYA

Tarımsal eğitimde işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

İlgili Haberler

OKA ve TR83 Bölgesi 'S3 Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı' platformunda
OKA ve TR83 Bölgesi "S3 Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı" platformunda
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi
Muratpaşa Belediyesinin tarımsal üretim çalışmaları
Muratpaşa Belediyesinin tarımsal üretim çalışmaları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Samet Aybaba Tolga Ciğerci Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Edirne
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarımsal eğitimde işbirliği - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 14:04:14. #1.15#
title