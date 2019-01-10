Tarımsal eğitim öğretimin 173. yılı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Atatürk Kültür ve kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, tarım sektörünün gelişmesi için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Eğitim ve tarım sektörünün geliştirilmesinin önem taşıdığına vurgulayan Kaymak, "Samsun'da halkın yüzde 50'ye yakını tarımdan geçimini sağlıyor. Halkın yüzde 30'u tarımda bizzat çalışıyor. Tarım stratejik bir alandır. Bu nedenle tarımsal üretimi sürekli artırmak ve geliştirmek durumundayız. Bunun için de eğitim önemlidir. Bu kapsamda ziraat mühendislerimize büyük görev düşüyor. Ziraat mühendislerine aynı zamanda müteşebbis ruhu da aşılamak ve ona göre eğitim vermek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Kaymak, üretilen ürünlerin üretimi kadar pazarlamasının da çok önemli olduğunu, bunun için de gayret gösterilmesi gerektiğini aktardı.

OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise tarımsal eğitimin Avrupa'da 1743 yılında başladığını, bugüne kadar da ciddi anlamda mesafe alındığını belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de modern tarım uygulamaları kullanıldığına işaret eden Ceyhan, "Tarım tarihi insanlıkla eş değerdir. Tarım, temel mesleklerden biridir ve asla değişmeyecek ve sürekliliği olacak tek meslektir. Dünya tarımsal alanda önemli çalışmalar yürütüyor. İnsanlığın geleceği tarımsal üretimden geçiyor. Ülkemizde de tarımsal üretimin gelişmesi öncelikle eğitimden geçiyor. Kaliteli ve iyi alanda kendini yetiştirmiş ziraat mühendislerimiz tarımın gelişmesinde öncü olacaklardır." diye konuştu.

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy da tarımın gelişmesinin insanlığın gelişmesiyle eş değer olduğunu, bu nedenle tarımsal alanda daha ciddi ve kaliteli çalışmalar yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Demirsoy, tarımsal alanlarda üretim yapanların köylülükten çıkıp çiftçiliğe geçmesi, daha bilimsel çalışılması gerektiğini kaydetti.

Programda bilimsel çalışma desteği alan, akademik kariyerlerinde yükselen emekli ile görevde olan öğretim üyelerine teşekkür belgeleri ve plaket sunuldu.

Kaynak: AA