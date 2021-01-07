Tarımsal birliklerin kuruluşu için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarımsal birliklerin kuruluşu için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek

07.01.2021 08:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:30
Tarımsal birliklerin kuruluşu için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek

Islah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ve bunların merkez birliği ile tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek.

Islah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ve bunların merkez birliği ile tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle tarımsal birliklerin kuruluşuna ilişkin esaslarda değişikliğe girildi.

Buna göre, birliğin kurulabilmesi için, üyelik şartlarını haiz en az 7 yetiştiricinin bağlı bulundukları Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurmaları gerekecek.

Merkez birliğinin kurulabilmesi için de yönetmelik hükümlerine uygun kurulmuş en az 7 il birliğinin Bakanlığa dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurmaları şartı aranacak.

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte belirlenen asgari üretim kapasitesine sahip gerçek ve tüzel kişiliği haiz 16 tarımsal üretici, imzaladıkları tüzük ve kuruluş belgeleriyle Bakanlığa dilekçe ve ıslak imza veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaatta bulunarak tüzel kişilik kazanacak.

Her iki yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Ziya Selçuk Donald Trump Pınar Gültekin
Magazin Hadise Enis Arıkan Hülya Avşar Hande Erçel
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır İsmail Kartal Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarımsal birliklerin kuruluşu için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 08:31:52. #1.14#
title