Tarımsal atıklar kadın çiftçiler tarafından gübreye dönüştürülecek Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezi Mersin'de, bitki atıklarının işlenerek kompost gübreye dönüştürülmesi için proje geliştirildi.

Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezi Mersin'de, bitki atıklarının işlenerek kompost gübreye dönüştürülmesi için proje geliştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince başlatılan "Kompost gübre üreten kadınlardan tarıma ve geri dönüşüme tam destek" projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Müdürlükte düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, doğayı ve çevreyi korumayı amaçladıkları projenin birçok faydasının bulunduğunu vurguladı.

Kentin, önemli bir tarım bölgesi olduğunu belirten Gültak, "Seralarda üretilen bütün tarımsal atıklar, projeyle birlikte kompost gübreye dönüşmüş olacak. Hem çevre ve doğayı korumuş olacağız hem de kadınlarımızı eğiteceğiz. Eğitimlerinin ardından bu işlerde çalışıp ailelerine, kentlerine katma değer sağlayacaklar. Kompost gübreler ayrıca belediyelerin ve vatandaşların kullanımına daha uygun fiyatlarla sunulmuş olacak. Çiftçimiz de daha güzel rekabet etmiş olacak." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da çalışmanın, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, projeyi Mersin'den sonra yurt geneline yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Projede, 40 kadın çiftçiye kompost gübre üretimiyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini aktaran Abalı, şöyle konuştu:

"Gayri safi milli hasılaya (GSMH) 14,6 milyar lira katkı veren bir kent olarak bitkisel üretimde üçüncü iliz. 83 çeşit ürün üretiyoruz. Denizden dağa, Tarsus'tan Anamur'a kadar büyük bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bu üretim gamı içerisinde milyonlarca ton bitkisel atık gerçekleşiyor. Bizim amacımız tüm Türkiye'de bununla ilgili sıfır atık projesini başlatmak."

Abalı, projeyle ilgili yapıların belediyeler tarafından inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Toroslar Belediye Başkan Vekili Adnan Baş da tarımın gelişmesi için gereken desteği vereceklerini aktardı.

Kaynak: AA