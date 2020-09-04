Tarımsal araştırma enstitüsü kampüsünde yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarımsal araştırma enstitüsü kampüsünde yangın

KONYA'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsündeki boş arazide yangın çıktı.

Tarımsal araştırma enstitüsü kampüsünde yangın
04.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:51

KONYA'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü kampüsündeki boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kullanılmayan idari binalara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yangın, saat 15.40 sıralarında Karatay ilçesindeki tarım ve hayvancılık üzerinde araştırma yapan Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde çıktı. Kampüsdeki boş arazide belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, kullanılmayan idari binalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.  

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Metin Özülkü Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Can Bartu Erkan Kamat Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Eylül Antalya Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Tarımsal araştırma enstitüsü kampüsünde yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 17:52:30. #1.14#
title