TARIMKON Başkanı Yüksel'den "Dünya Toprak Günü" mesajı Açıklaması

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, toprakların korunması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Tarımsal üretimin artması için toprak kayıplarını engellemek zorundayız." ifadesini kullandı.

Yüksel, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüketilen gıdanın yüzde 90'dan fazlasının topraktan üretildiğini bildirdi.

Toprakların korunması için yapılan çalışmaların önce ülke, sonra üreticiler açısından önemli olduğunu belirten Yüksel, "Tarımsal üretimin artması için toprak kayıplarını engellemek zorundayız. Üretime kazandırılabilecek yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmaktadır. Bu toprakların üretime kazandırılması ile ekonomimize yıllık 13 milyar liralık ilave katkı sağlanabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ekonomik kurtuluş savaşına tarımsal üretimle de katkı verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, Türkiye'nin bitkisel üretim noktasında önemli bir yerde olduğuna dikkati çekerek, bitkisel üretimin artmaya devam etmesi için toprağın doğru kullanılması gerektiğini vurguladı.

Tarımın, ülke ekonomisi için önemli olduğuna işaret eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Ekonomik kurtuluş savaşının en önemli cephelerinden biri de tarım. Tarımın olmazsa olmazı da toprak. Teknolojiyi ve bilimi de kullanarak topraklarımıza sahip çıkabilir, böylece tarımsal üretimimizi artırabiliriz. Tarımsal üretimi artan, kendi kendine yeten bir ülke olarak tarımsal ihracatımızı da artırabiliriz."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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