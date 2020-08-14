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Tarımın geleceği masaya yatırılacak

Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve, 'Toprağına Sahip Çık' sloganıyla 19 Ağustos'ta başlayacak.

Tarımın geleceği masaya yatırılacak
14.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:17

Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve, 'Toprağına Sahip Çık' sloganıyla 19 Ağustos'ta başlayacak. Programa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de video konferans yoluyla katılması bekleniyor.

'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve' 19 Ağustos'ta başlayacak. 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve', Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 19 Ağustos'ta ilki gerçekleştirilecek ve birer hafta arayla düzenlenecek üç webinar'ın ardından İzmir'de 7 Eylül'de fiziki ortamda yapılacak Zirve ile son bulacak.

"Toprağına Sahip Çık" sloganıyla düzenlenecek webinar serisi ve Zirve'de yeni dönemde gıda arzı ve güvenliği, kırsal ve sürdürülebilir kalkınma, tarım girişimciliği, katma değerli üretim ve geleceğin tarım uygulamaları konuları ele alınacak.

19 Ağustos'ta saat 11.00'de başlayacak webinar serisinin ilkinde ana tema "Gıda Arzı ve Güvenliği- Pandeminin Öğrettikleri" olacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya-Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'nun da sunum yapacağı webinar'da, sektör temsilcilerinin katılacağı bir panel gerçekleştirilecek. Webinar'ın ana mesajını ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturacak. Programın ilk gün etkinliğine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin video konferans yoluyla katılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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