Tarımın bel kemikleri Ramazan ayında işlerinin başında

Eskişehir'de Ramazan ayında oruçlarını tutan mevsimlik işçiler sıcağa aldırış etmeden tarlalarda çalışarak tarıma katkı sunmaya devam ediyor.

Eskişehir'de Ramazan ayında oruçlarını tutan mevsimlik işçiler sıcağa aldırış etmeden tarlalarda çalışarak tarıma katkı sunmaya devam ediyor.

Tarımın bel kemiği olan mevsimlik işçiler tarlalarda çalışmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan işçiler, sıcak havalara aldırış etmeden üretime katkı sunmayı sürdürüyor. Zor şartlarda ekmek paralarını kazanan mevsimlik işçiler, tarımda önemli rol oynuyor. Sabah erken saatlerde başlayıp, akşam saatlerine kadar üretim için canla başla çalışan işçiler görenler tarafından da takdirle karşılanıyor. Kadın, erkek veya genç, yaşlı demeden emek vererek hayat mücadelelerini devam ettiren mevsimlik işçilerin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

"Bin 50 kilometre yol gelen insan çalışmak zorundadır"

Şanlıurfa'da şark odası ve perde tasarımcılığı yaparken pandemiden etkilenerek işini bırakan ve Eskişehir'e mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Mehmet Kargı, "Bu sıcağın altında oruç tutarak çalışmak işleri daha da zorlaştırıyor. Oruç olmasak da aşırı zor bir işimiz var. Asıl zorluğu da çadırda yaşıyoruz. 20 metrekarelik bir çadırın içinde mutfak, banyo, tuvalet oluyor. Tarlada sebze ekimini, meyve hasadını, pancar çapasını yapıyoruz. İftarımızı çadırda yapıyoruz. Bin 50 kilometre yol gelen insan çalışmak zorundadır. Ben daha önce hiç bu işi yapmamıştım ama şu anda hayvan gübresini taşıyorum. Bin 50 kilometre yol geldim. Buraya gelip de oturmak olmaz" dedi.

"Zorluğu var ama yapacak bir şey yok"

Ailesine bakıp geçimini sağlamak için tarım işçiliği yapan, 20 yıldır Eskişehir'e çalışmaya gelen ve oruç tutarak çalışmanın zorluğundan bahseden mevsimlik işçilerin çavuşu Şemsettin Çiftçi ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben 20 yıldır Eskişehir'e geliyorum. Arazide çalışıyoruz. Allah'a çok şükür, durumumuz böyle. Bu sene 150 kişi var. Kimimiz sebze ekiyor, kimimiz gübre dağıtıyor, kimisi sulama yapıyor. Yani mevsimlik işçiyiz. Bu şartlarda koşturuyoruz. Zorluğu var ama yapacak bir şey yok. Allah'a çok şükür gene orucumuzu tutuyoruz. Çok zor ama yapacak bir şeyimiz yok. Burada herkesin nereden baksak 6-7 kişilik ailesi var. Kalabalık nüfus çalışmazsa olmaz. Mecbur çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı