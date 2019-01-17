"Tarımı küresel rekabete hazırlamalıyız"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahibiz. Ülke olarak baktığımızda, tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sıradayız. Tarım ve hayvancılık sektörümüzü aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete hazırlamalıyız."