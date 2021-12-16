Tarımı geliştirme projesinin değerlendirme toplantısı başladı

ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi"nin yıl sonu değerlendirme toplantısı Antalya'da düzenleniyor.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Cihan Nazlı ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca katıldı.

Nazlı, toplantıda yaptığı konuşmada, tarımsal üretim yapan üretici ve birliklerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesine dikkati çekti.

Projeyle ilgili genel bilgilendirmede yapan Nazlı, ardından yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca "Tarımsal Üretim Yapan Birlik ve Kooperatiflerin Mevcut Durumu", "Gıda Hijyen Kuralları", "Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme", "Tarımsal Üretim Yapan Birlik ve Kooperatiflerin Finansmana Erişimi", "Tarımsal Örgütlerde Vergilendirme ve Muafiyetler", "Kooperatifler Kanununda Yapılan Değişiklikler", "Kooperatif Denetimleri ve Saha Deneyimleri", "Tarım Ürünlerinin İhracat Prosedürleri ve Devlet Destekleri", "Üretim Uygulamaları ve Perakende Ticaret Kuralları" ile "Tarım Ürünlerinde E-Ticaret Uygulamaları" başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.

"Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi"nin yıl sonu değerlendirme toplantısı yarın sona erecek.