Tarımda viral hastalıklarla mücadele araştırması yapıldı
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Tarımda viral hastalıklarla mücadele araştırması yapıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tütünlerde görülen viral hastalıkların araştırma çalışmaları yapılıyor.

Tarımda viral hastalıklarla mücadele araştırması yapıldı
14.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:51

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tütünlerde görülen viral hastalıkların araştırma çalışmaları yapılıyor.

Tütünlerde meydana gelen viral hastalıkların kimyasal hastalıklarla geçmediği belirtilirken Çelikhan Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gültekin, viral hastalıkların ürünlerde ciddi kayıplara neden olduğunu söyledi.

Müdür Gültekin, "İlçemizde 1990'lı yıllarda uygun olmayan taban arazilerde tütün ekimine başlanması ve ilçe dışından tohum ve fide temin edilmesi beraberinde birçok hastalık ve zararlıyı ilçemize taşıdı. 2000'li yıllardan sonra yoğunlaşan hastalık ve zararlılar tütün tarımında ciddi ekonomik kayıplara neden oldu. Bu konuyla ilgili teknik elemanları tarafından eğitim faaliyetleri ve çiftçi ziyaretleri yapılmaktadır. Sürekli sahada yaptıkları gözlem ve çiftçi ziyaretlerinde çiftçilerimize tütün yetiştiriciliği ve tütün sağlığı konularında genel bilgilendirmede bulunularak etkin bir rehberlik hizmeti gerçekleştirilmiştir. 2020 Tütün dikim sezonunda hastalıkların ciddi oranda artmaya başlaması üzerine Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü konu uzmanı öğretim üyeleri ile birlikte hem sahada çalışılmış hem de tanı-teşhisi konulmak üzere hastalıklı bitki örnekleri alınarak fitoklinik laboratuvarına gönderilmiştir. Sonuç olarak Tütünde ciddi kayıp oluşturan en önemli hastalık viral hastalıklar olup viral hastalıkların kimyasal mücadelesi olmayıp, temiz tohum kullanılması, fidelik yeri seçimi ve tekniğe uygun olarak hazırlanması, vektör böceklerinin hareketini kısıtlayacak kimyasal mücadele, fidelik dezenfeksiyonunun yapılması, infekteli bitki artıklarının yok edilmesi gibi tedbirlerin alınması mücadelenin esasını oluşturmaktadır" diye konuştu.

Müdür Gültekin, aynı zamanda çiftçinin kendilerine başvurması durumunda her türlü desteğin sağlanacağını da belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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