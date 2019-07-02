Tarımda tıbbi aromatik bitki dönemi başlıyor

Bu çalışmalar kapsamında çiftçilere tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler verildi.

İnegöl'de tıbbi aromatik bitki ekimini yaygınlaştırmak, AR-GE yapan uzmanların bölgede çalışmasını sağlamak, çiftçileri hem görsel hem de teknik açıdan desteklemek amacıyla konusunda uzman, araştırmacı ve girişimci olan Ahmet ARAL ile birlikte ilk olarak Hilmiye mahallesi sakinlerinden Hasan NARİN ve Alaattin TETİK'i İnegöl belediysi adına Muhtar İşleri Müdürlüğü tarafından buluşturularak Hilmiye Mahallesinde lavanta ekimi sağlandı. Ekiliş ve gübreleme yerinde takip edildi. Çalışmalar neticesinde Haziran ayı itibari ile başaralı sonuçlar elde edildi.

İNEGÖL'DE İYİ SONUÇLAR ALINDI

Muhtar İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonunda İnegöl'de lavanta yetiştiği ve iyi sonuçlar alınabileceği kanaatine varıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper TABAN: "Muhtar İşleri Müdürlüğümüz elde edilen bilimsel veri ve tecrübeleri İnegöl'deki diğer çiftçiler ile de paylaşılarak bu bölgede tıbbi aromatik bitkiler hakkında çalışmaların çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda bu konu ile ilgili hız kesmeden kapsamlı projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu havzanın katma değerli ürünler üretmesi için çiftçilerin örgütlenmesi amacıyla projenin, Muhtar İşleri Müdürlüğümüz 'ün desteğiyle yaygınlaştırılması çalışmalarına başlandı." dedi.

Bu projenin devamı olarak yer araştırması yapıldığı, Akbaşlar Mahallesinde 20 dekarlık bir alanda önümüzdeki süreç zarfında da araştırmacı ve girişimci olan Ahmet ARAL'ın ekim yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler