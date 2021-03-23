Tarımda taklit, tağşiş ürün olarak üretilen ve güvenli olmayan gübrelerin kullanımı

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, "Tarımda taklit, tağşiş ürün olarak üretilen ve güvenli olmayan gübreleri kullanmayınız" diye vatandaşlara önemli uyarıda bulundu.

Kimyevi gübre çeşitlerinin mevsimsel taleplerinin fazla olduğu dönemlerde gübre sektöründeki piyasa hareketliliğini fırsat bilen kötü niyetli kişilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine piyasaya sahte ve taklit ürün arz edebilecekleri düşünülüyor. Bu gibi fırsatçıların üretici firmalar tarafından yetkilendirilmemiş dağıtıcılar vasıtasıyla piyasaya ürün arz ettikleri yine uygulamalarda görülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, konuyla ilgili bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Müdür Gümüş, "Tarımda kullanılan taklit, tağşiş ürün olarak üretilen ve güvenli olmayan gübreleri ambalaj, etiket bilgileri ve fiziksel görünümleri itibariyle ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Bunların analizlerinin sonucunda; etiket bilgileriyle uyumlu bitki besin elementleri bulunmamakta, hatta gübre içerisinde hiçbir bitki besin maddesi bulunmamaktadır. Bunun yanında çiftçilerimizin, firmaların satış noktaları dışında bazı kişilerden ucuz olduğu gerekçesiyle faturasız gübre alarak kullanmaları mağduriyetlerine neden olmaktadır. Çiftçilerimizin bu konuyla ilgili mağdur olmamaları için seyyar olarak pazarlanan ve mahallelerinde satılan gübreleri almamaları gerekmektedir. Bu tür gübrelerin seyyar olarak pazarlanması da "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" mevzuatına uygun değildir. Dağıtıcılar gübre satışlarını Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinden yapmak zorundadır. Üreticilerimizin Katı Organik - Organomineral gübre desteklemelerinden yararlanabilmeleri için dağıtıcıdan son kullanıcıya ürün tesliminde, son kullanıcının TC Kimlik numarası veya vergi kimlik numarası üzerinden Gübre Takip Sisteminde (GTS) işlem yapılması zorunludur. Aksi halde Katı Organik - Organomineral gübre desteklemesinden yararlanamayacağı için de mağdur olacaklardır. Bu nedenle gübreler; çiftçilerimizce sabit, yerleri bilinen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz' den Gübre Dağıtıcılık Belgesi ile izin verilen üretici firmaların bayisi olan ve bu belgeleri istenildiğinde ibraz edebilen, sattıkları ürün bilgileri ile birlikte şirket bilgilerini içeren (fatura ve sevk irsaliyesi vb.) belgeleri düzenleyerek tarafınıza veren gerçek ve tüzel kişilikler tarafından satın alınmalıdır. Aksi takdirde çiftçilerimizin ödemiş oldukları gübre bedellerinden ve ürün kayıplarından dolayı mağduriyetlerinin oluşacağı göz önünde bulundurulmalı geleceğimizin mirası olan topraklarımızda da telafisi güç ve imkansız sonuçlara neden olabileceği unutulmamalıdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı