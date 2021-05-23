Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Ekonomi

Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi Mart ve Nisan'da yağmur yağmadı, arpada yüzde 70 hasar var Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Kırıkkale'de, Mart ve Nisan aylarında yeterli yağışın alınamaması sonrası oluşan tablo üreticiyi endişelendiriyor.

Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi

Mart ve Nisan'da yağmur yağmadı, arpada yüzde 70 hasar var

KIRIKKALE - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Kırıkkale'de, Mart ve Nisan aylarında yeterli yağışın alınamaması sonrası oluşan tablo üreticiyi endişelendiriyor.

Son yıllarda artan kuraklık Anadolu'da bulunan üreticileri endişelendiriyor. Tarım arazilerine Mart ve Nisan aylarında beklenen yağışın düşmemesi verimi bir hayli azalttı. Kırıkkale'de de azalan yağışlar sonrası oluşan kuraklık tarım arazilerinde etkisini hissettirdi. Hububat ve bakliyat ekili alanlarda kuruyan ürünler, çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Ürünün çeşidine göre verimdeki düşüş de farklılık gösterirken özellikle arpadaki durum ciddi boyutlara ulaştı.

"İki defa sam yeli esmesi ürünleri olumsuz etkiledi"

Kent genelinde kuraklığın etkisini gösterdiğini belirten Kırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sümer, "8 ilçe 2 belde 185 köyümüzün tamamında kiminde az kiminde çok olmak kaydıyla kuraklık baş göstermiş vaziyette. Elbette bunun küresel ısınma ile çok ilgisi var ama bu sene küresel ısınmanın dışında Mart ve Nisan'da yağmurları iyi almamıza rağmen sam yeli esti birkaç defa. Sam, bilindiği gibi sebze ve meyvenin ilacı, hububatın da düşmanıdır. O iki defa sam esmesi bizim ürünlerimizin bu şekle gelmesine sebep oldu" şeklinde konuştu.

"Arpalar şu anda hasarı tamamen almış durumda"

Bundan sonra yağacak yağmurların nohut ve buğday için faydalı olacağına değinen Harun Sümer, "Bu saatten sonra da yapılacak hiçbir şey yok. Bu saatten sonra denizi getirsek, Kızılırmak'ı çevirsek kifayet etmez. Bundan sonra yağacak yağmurlar inşallah üreticimizin ekmiş olduğu nohutlara faydalı olur diye bekliyoruz. Bütün ülke genelinde etkisini gösterdi. Güneydoğu'da Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan başlıyoruz, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Çorum'un bir kısmının tamamında arpalar şu anda hasarı almış durumda. Arpalar tamamen bitti. Arpalarda aşağı yukarı yüzde 70-80 oranlarında bir kaybımız var. Ama son günlerde bir yağmur görürsek nohut ve buğdaylarımızın bir kısmı kurtulacak gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Rekoltede 6 milyon tonluk bir açıktan bahsediyoruz"

Kuraklığa bağlı olarak geçen yılın arpa rekoltesine göre yaklaşık 6 milyon ton kayıp beklendiğini ifade eden Sümer, "Bizim ülkemizin 22 milyon ton arpa ve buğday tüketimi var yıllık. Şu anda resmi verilere göre 15-16 milyon ton civarında hesaplanıyor rekolte. Ama bu görüntüyle biz bunun da gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bu biraz daha düşecek gibi görünüyor. Bu korkunç bir rakam. 6-7 milyon tonluk bir açıktan bahsediyoruz" dedi.

"Bu durum sadece üreticiyle bitmiyor"

Kuraklıktan üreticinin yanı sıra tüketicinin de zaman içerisinde olumsuz etkileneceğini kaydeden Ticaret Borsası Başkanı Sümer, şunları dile getirdi:

"Üretici mağdur durumda, sıkıntılı bir halde. Ama üretici üretemeyince bu Kırıkkale'ye, ardından ülke geneline yansıyacak. Yani buradan yapılacak her ton ithalat demek dolar çıktısı demek. Bu basit bir şey değil. Bu zincirin halkası gibi. Bu üreticiden ilimize, ilimizden ülkemize, ülkemizden tüketicimize herkese yansıyacak. Üretici zaten zor durumda ama bu üreticiyle bitmiyor. Onun arkasından gelen halkanın zincirleri var."

Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi
Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi
Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi
Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Burak Sergen Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:52:25. #1.16#

title