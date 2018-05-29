Tarımda Genel Politika 'Kendine Yeterliliğe' Odaklandı
24 Haziran seçimlerine büyük hızla hazırlanan siyasi partiler, seçim meydanlarında tarım ürünleri fiyatı ve indirimli mazot konusuna özel bölüm açarken, seçim beyannamelerinde ise tarıma ayrılan başlıkların özünü "kendine yeterlilik" ve "ihracatçılık" oluşturdu.
24 Haziran seçimlerine büyük hızla hazırlanan siyasi partiler, seçim meydanlarında tarım ürünleri fiyatı ve indirimli mazot konusuna özel bölüm açarken, seçim beyannamelerinde ise tarıma ayrılan başlıkların özünü "kendine yeterlilik" ve "ihracatçılık" oluşturdu.
Kaynak: Dunya.com