Tarımda Genel Politika 'Kendine Yeterliliğe' Odaklandı

24 Haziran seçimlerine büyük hızla hazırlanan siyasi partiler, seçim meydanlarında tarım ürünleri fiyatı ve indirimli mazot konusuna özel bölüm açarken, seçim beyannamelerinde ise tarıma ayrılan başlıkların özünü "kendine yeterlilik" ve "ihracatçılık" oluşturdu.

Tarımda Genel Politika 'Kendine Yeterliliğe' Odaklandı

24 Haziran seçimlerine büyük hızla hazırlanan siyasi partiler, seçim meydanlarında tarım ürünleri fiyatı ve indirimli mazot konusuna özel bölüm açarken, seçim beyannamelerinde ise tarıma ayrılan başlıkların özünü "kendine yeterlilik" ve "ihracatçılık" oluşturdu.

Kaynak: Dunya.com

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