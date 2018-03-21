Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" Projesi
Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenen "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Projesi"nin açılışı yapıldı.
Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenen "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Projesi"nin açılışı yapıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, tarımda kadın girişimciliğinin en üst seviyeye çıkarmak amacıyla "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında, 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi' programının hayata geçirildiğini belirtti.
Proje kapsamında Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde 75 kadın girişimciye 4 gün süreli uygulamalı girişimcilik eğitim verileceğini anlatan Şahin, İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen eğitim programının 18-40 yaş arası genç kadınları kapsadığını belirtti. - KARABÜK