Tarımda Domuz Zararları da Sigorta Kapsamında

Uşak'ta tarım sigortasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Uşak'ta gerek hayvancılık gerekse bitkisel ürünlerde istenilen düzeyde sigortalama yapılmadığına dikkat çekilen toplantıda domuz zararlarının da sigorta kapsamına girdiği ve sigorta bedellerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığı bilgisi verildi.

Uşak Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş; "Öncelikle yapmış oldukları ev sahipliğinden dolayı Ziraat Odası Başkanımıza teşekkür ederim. Yıllar itibariyle kuraklık, don, dolu, şiddetli yağış, sel-su baskını ve fırtına gibi vuku bulan doğal afetler ülkemizde bölgemizde ve İlimizde bitkisel ve hayvansal üretimde önemli zararlara yol açmaktadır. Tarım Sigortası olarak tanımlanan bu sistem içinde; bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanlarının, güvence altına alınması hedeflenmektedir. Üreticilerimizin olası tabii afetlerden etkilenmeleri durumunda ekonomik zararlarının karşılanması için varlıklarını mutlaka tarım sigortası kanunundan yararlanarak sigorta yaptırıp güvence altına almalarını öneriyoruz. Sigorta bedelinin yüzde 50'sini Bakanlığımız karşılamaktadır. Ayrıca üreticilerimizin en çok şikayetçi olduğu domuz zararı da sigorta kapsamına dahil edilmiştir. İlimizde halen gerek hayvancılık gerekse bitkisel ürünlerimiz istenilen düzeyde sigorta kapsamında değildir. Bizler, siz üreticilerimizin alın terinin boşa gitmemesini ve bu imkanlardan yararlanmanızı istiyoruz" dedi

Sonrasında, Tarsim Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu tarafından Tarım Sigortaları uygulamaları, işleyişi ve 2019 yılında yapılan değişiklikler ve teminat altına alınan yeni uygulamalar hakkında üreticilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Toplantı uygulamada karşılaşılan güçlükler ve talepler hakkındaki soru ve cevaplarla sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA