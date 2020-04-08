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Adana, Ekonomi

Tarımda acil önlem önerisi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, içinde bulunduğumuz zor dönemde halkın beslenme ihtiyacını karşılayan tarım sektörü için alınması gereken acil önlem önerisinde bulunarak, "Çiftçi durursa tarım durur, tarım durursa hayat durur" dedi.

08.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:10
Tarımda acil önlem önerisi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, içinde bulunduğumuz zor dönemde halkın beslenme ihtiyacını karşılayan tarım sektörü için alınması gereken acil önlem önerisinde bulunarak, "Çiftçi durursa tarım durur, tarım durursa hayat durur" dedi.

Başkan Doğru, konuya ilişkin açıklamasında, içinde bulunduğumuz bu zor günlerin milletçe dayanışma içinde en kısa sürede atlatılacağına olan inancını ifade edip, bu dönemde tarımsal üretiminin devamlılığının önemine vurgu yaptı.

Korona virüs salgınının, ekonomik olarak bir çok sektörü olumsuz etkileyeceğinin aşikar olduğunu ifade eden Doğru, "Bu salgının, halkımızın sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılayan tarım sektörüne olacak etkilerini en aza indirmek ve üretime devam etmek için alınması gereken acil önlemler bulunmaktadır" dedi.

Başkan Doğru, öneride bulunarak, tarım sektörünün mücbir sebep kapsamına alınarak, diğer sektörlerin faydalandığı avantajlardan yararlanmaları olduğunu belirtti.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan sübvansiyonlu kredi baremlerinin kullanım tarihi ve vadeye bakılmaksızın yüzde 25 oranında arttırılması ve çiftçilere üretim için ilave ucuz finansman sağlanması gerektiğini vurgulayan Doğru, "Özel ve kamu bankalarından tarımsal kredi olarak kullandırılan mevcut tüm kredilerin kapatma vadesi BDDK'nın alacağı bir kararla 12 aydan 24 aya çıkarılmalıdır" dedi.

Mutlu Doğru, 2019 yılına ait ödenmemiş başta yağlı tohumlar olmak üzere tüm destekler için başvuru sürecini tamamlamış tüm çiftçilere ödeme yapılarak, girdi alımında kaynak sağlanmasının piyasaya da önemli miktarda likidite sunulmasını sağlayacağını ifade etti.

Çiftçilere ödenen tarımsal desteklere, sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine olan borçları nedeniyle bloke konulmasına, içinde bulunduğumuz zor süreç göz önünde bulundurularak geçici olarak ara verilmesi ve el konulan desteklerin çiftçiye geri ödenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Mutlu Doğru, "Tarımsal üretim için ekim, dikim ve sulama mevsiminin başladığı şu günlerde tarımsal elektrik birim fiyatları da gözden geçirilerek düşürülmeli, en azından bu sezona mahsus olmak üzere elektrik faturaları vade farkı olmaksızın hasat sonrasında tahsil edilmek üzere ertelenmelidir" önerisinde bulundu.

Başkan Mutlu Doğru, bu süreçte gübre ve zirai ilaç gibi temel tarımsal girdilerin fiyatları yakından takip edilerek, Tarım Kredi Kooperatiflerinin kar amacı gözetmeksizin piyasaya ucuz girdi sağlamasının önemine de vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"2020 yılına ait bütçesi belli olan ve TBMM'de onaylanan tarımsal desteklerden tabana en çok yayılan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı desteklerin birim miktarları acilen belirlenerek başvurusunu yapmış çiftçilerimize, ÇKS kayıtlarında değişim yapmayacağı taahhüdü alınmak şartıyla ödenmelidir. Piyasada oluşabilecek daralma neticesinde süt sanayisinin süt alımında kısıtlamaya gitmesini önlemek ve piyasayı dengede tutmak için küçük üreticilerin birlikler aracılığıyla ve belli ölçekteki çiftliklerin bireysel imkanlarıyla süt tozu yaptırmasına destek verilmeli ve üretilen süt tozlarına Et Süt Kurumu tarafından satın alma garantisi açıklanmalıdır."

Mutlu Doğru, bu zor süreçte sokağa çıkamayan çocukların sağlıklı beslenmesi gerektiğine de dikkati çekerek, "Hem sağlıklı beslenme hem de süt üreticilerine destek olmak amacıyla, ilkokul öğrencilerimizin evlerine haftalık süt ihtiyaçlarını karşılaması için valiliklere kaynak aktarılarak yerel yönetimlerle birlikte proje yapmaları desteklenmelidir" dedi.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan stratejik öneme sahip buğday ve mısır gibi tarımsal ürünlerin mamül haline getirilip ihracına kısıtlama getirilerek iç piyasada kendi halkımızın tüketimine sunulmasını öneren Başkan Mutlu Doğru, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yüzde 90 oranında dışa bağımlı olduğumuz, kanatlı ve büyükbaş sektörü için önemli bir yem hammaddesi olan soya ve soya küspesinde meydana gelen fiyat artışlarını kontrol etmek ve piyasaya düzenli mal arz etmek için TMO'ya soya ve soya küspesi gibi yem hammaddelerinin ithal müsaadesi verilmelidir. Tarımsal girdilerimizden gübre, zirai ilaç ve yem hammaddeleri gibi malların temini ve fiyatlarının yükselmesini engellemek için ithalat aşamasında gümrüklerde meydana gelen gecikmeler önlenmeli ve üretimin devamı için çiftçimiz girdisiz bırakılmamalıdır."

Başkan Mutlu Doğru, açıklamasının sonunda "Çiftçi durursa tarım durur, tarım durursa hayat durur" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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