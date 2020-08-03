Tarıma kazandırılan atıl arazi sayesinde öğrencilere burs verilecek
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Tarıma kazandırılan atıl arazi sayesinde öğrencilere burs verilecek

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde atıl vaziyetteki yaklaşık 90 bin metrekare arazi, zeytin fidanı ve biber fidesi dikilip, tarıma kazandırıldı.

Tarıma kazandırılan atıl arazi sayesinde öğrencilere burs verilecek
03.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:13

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde atıl vaziyetteki yaklaşık 90 bin metrekare arazi, zeytin fidanı ve biber fidesi dikilip, tarıma kazandırıldı. Her üretim dönemi boyunca 50 kadına istihdam sağlanması planlanan arazide yetişen ürünlerden elde edilecek gelir sayesinde üniversite öğrencilerine de burs verilecek.

Ermenek'in yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu Kazancı beldesi, Orta Toroslar'ın kuzey yamacına bakan bir vadide kurulu ve üç tarafı dağlarla çevrili. Başta hayvancılık olmak üzere tahıl bitkileri, meyvecilik ve sebzecilik yapılan bölgede Kazancı Belediyesi, 90 bin metrekarelik atıl durumda olan araziyi değerlendirmek için çalışma başlattı. Belediye, arazinin değerlendirilip, buradan elde edilen gelirle öğrencilere burs verilmesi için Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı.

BOŞLUKLAR BİBERLE DEĞERLENDİRİLDİBaşlatılan çalışmayla bölgedeki araziye 2 bin zeytin fidanı dikildi. Fidanların büyüyüp ürün vermeye başlaması sırasında geçen süreçte zeytinler arasındaki boşluk alanlara 400 bin biber fidesi dikilerek değerlendirildi. Yine aynı şekilde biber üretiminden de elde edilecek gelirle bölgenin üniversite öğrencilerine burs verilecek. Üretim dönemi boyunca da ev ekonomilerine katkı sağlayabilmesi için bölgedeki kadınlar, istihdam ediliyor. Kadınlar neşe içinde şarkı söyleyip, oynayarak, biber ekili tarlada çalışıyor. 'BÖLGE EKONOMİSİNE VE İNSANLARIMIZA KATKI OLSUN İSTEDİK'Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Tarım, arazinin kooperatifin ilk uygulama sahası olduğunu belirterek, "Zeytin fidanları diktik ve zeytin üretiminden elde edilecek gelirin yüzde yüzü öğrencilerimize burs olarak verilecek. Zeytin fidanları büyüyene kadar arasında toprak boş kalmasın diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da 'Her bir karışı ekin' demesiyle başlayan kampanya üzerine 400 bin adet biber dikerek bölge ekonomisine ve insanlarına katkımız olsun istedik. Pandemi sürecinde bir şeyler üretmek istedik. Burada çalışan kadınlarımıza da katkı oluyor" diye konuştu. 'ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIM ETTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ'Kooperatifte gönüllü olarak destek olan coğrafya öğretmeni Mustafa Tarım da "Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 400 bin kök biberi toprakla buluşturduk. Ben coğrafya öğretmeniyim. Okullarda öğrencilerimizin ekonomik durumlarını görünce üzülüyordum. Bu üzüntülerimizin neticesinde öğrencilerimize burs vermek için böyle bir girişimde bulunduk.  Buradan elde ettiğimiz gelir öğrencilerimiz burs vereceğimiz için mutluyum" dedi. 'KOOPERATİF ELDE ETTİĞİ GELİRİN YÜZDE 5'İNİ ÖĞRENCİLERE VERECEK'

Kazancı Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel de "Arazı atıl durumda olan kontrolsüz bir araziydi ve Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne verdik. Kooperatif 2 bin adet zeytin dikti. Bu zeytinin bütün gelirleri bu yörenin üniversite okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerine burs olarak gidecek. Ayrıca zeytinler büyüyünceye kadar, birkaç yıl aradaki araziyi değerlendirmek için kooperatif biber dikti. Yine kooperatifin bütün faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net karın yüzde 5'i öğrencilere burs olarak verilecek bunu da kooperatifin tüzüğüne koydurduk" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

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