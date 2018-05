Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için şubat ayında 10 bin 551 kişinin bakanlık ailesine katılmasına yönelik, ilgili kuruluşlara gerekli yazıyı yazdıklarını belirterek, "Bir kez daha yazı gönderdik, konuyu takip edeceğiz." dedi.

Bulunduğu yörede çalışmaları sonucu farklılık oluşturan yayımcı personelin ortaya çıkarılması, bu çalışmalardan herkesin haberdar olması, yararlanması, bu çalışmaların ödüllendirilmesiyle motivasyonun artırılması, tarımsal yayımın öneminin vurgulanması amacıyla düzenlenen "Tarıma Değer Katanlar Yarışması Ödül Töreni" Bakanlıkta gerçekleştirildi.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, anne olan bakanlık personelinin geçmiş Anneler Günü'nü ve üreticilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Bir ülkenin gıdası olmazsa hiçbir zaman bağımsız olamayacağına işaret eden Fakıbaba, gıda üretiminde eğitim, Ar-Ge ve inovasyonun çok önemli olduğunu söyledi.

Fakıbaba, tarımda eğitimin ve çalışmanın önemine değinerek, Balıkesir'in Bigadiç ilçesine ziyareti sırasında hayvan yetiştiricisi bir çiftçi kadının, hastalanan düvesini kendisinin iyileştirdiğini anlattığını ancak böyle bir durumda üreticilerin imdadına veteriner hekimlerin ulaşması gerektiğini bildirdi.

Üretici ailelerin veteriner hekimlerin takibine zimmetlenmediği takdirde ileri gidilemeyeceğini vurgulayan Fakıbaba, hayvanlar hastalandığında veteriner hekimlere kolay ulaşılması gerektiğini dile getirdi.

Fakıbaba, "Biz görevimizi yapıyoruz. Ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için 9 Şubat'ta 10 bin 551 kişinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazılarımızı yazdık. Bir şey söylüyorsam doğrudur. Allah'ın izniyle yalan konuşmam. Bir kez daha yazı gönderdik, konuyu takip edeceğiz." diye konuştu.

Personelinin hedefine kilitlenmesi gerektiğini ifade eden Fakıbaba, "Benim bakanlığımın bir numara olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ESK etlerinin satıldığı mağaza sayısı 3'e çıktı

Fakıbaba, tarıma 16 yılda verilen desteğin toplam 120 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet 'Et, saman ithal ediliyor' diyor. Muhalefet bu, tabii ki diyecek ama bizim için önemli olan vicdanımızın rahat olmasıdır. Yıllık 1 milyon 350 bin ton et tüketimimiz var ama biz 100 bin tonluk et bile ithal etmiyoruz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Onu da bugün arkadaşlarımızla çalışacağız ve sayın Başbakanımıza ileteceğim. Onu da çözmenin gayreti içindeyiz."

Piyasayı regüle etmek için Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 2 market zincirine et verildiğini hatırlatan Fakıbaba, dünden itibaren market sayısının 3'e, şube sayısının da 13 binden 15 bine çıktığını bildirdi.

"Bu ailede kalmayı çok isterdim"

Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önemli ve iyi bir aile olduğunu ifade ederek, "Bu ailede kalmayı, uzun süre beraber olmayı çok isterdim. Her gittiğim yerde başlangıçta insanlar beni çok fazla benimsemezler ama tanıdıkça 'Fakıbaba yönetici olarak bizim kurumumuzla özdeşleşti ve biz güzel şeyler yaptık.' derler. Biz 10 ayda güzel şeyler yaptık, tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum ama bu Ahmet olur, Mehmet olur, Hasan olur, önemli olan sizsiniz." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine de dikkati çeken Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyor. Bazı kendini bilmez ülkeler de 1 olmasına rağmen '1 dünyadan büyüktür' zannediyor. Senin büyük olmadığını Allah gösterecek. Bütün ülkeler de sana bir gün gösterecek, sen göreceksin ama biz el ele vereceğiz. Allah korusun Suriye'yi gördünüz neler oldu. Halep'i çok seviyordum, Halep'ten eser kalmadı. Neden? Birlik ve beraberlik yoktu. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. İnsanlar farklı düşüncede olabilir ama Kürt, Türk, Arap, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, biz bir canız kardeşiz. Bir tek ülkemiz var."

Fakıbaba, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine de değinerek, 15 Temmuz'da TBMM'de bombaların altında kaldıklarını ve bunları FETÖ'nün kontrolündeki uçakların ve pilotların yaptığını söyledi.

"Tarıma değer katanların yaygınlaşması için çalışıyoruz"

Törende Denizbank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin de bankanın, tarımı milli bir mesele olarak gördüğünü belirterek, "Biz 15 yıl önce tarım bankacılığına başladık, 12,5 milyar lira kredi payımız, özel bankalar arasında yüzde 41'lik pazar payımızla sektörün önemli oyuncularından biri haline geldik." ifadesini kullandı.

Aytekin, Tarıma Değer Katanlar Projesi'nin yaygınlaşması, projelerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin kırsalına katkıda bulunması için çalıştıklarını anlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Osman Güzelgöz de"Mekanın şerefi kendinden değil, içindekindendir." atasözünü hatırlatarak, "Herkes bulunduğu yere bu anlamda bir değer katıyor. Sayın Bakanımız bulunduğu makama, üreticilerimiz bulundukları mevkilere, biz bize verilen vazifeyi yerine getirerek bir değer oluşturmaya çalışıyoruz. Bu program, bu değerin ödüllendirildiği, somutlaştırıldığı bir program." diye konuştu.

Türkiye çapında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğü personelinin çalışmalarının aday gösterildiği yarışma, "Bireysel Çalışmalar" ve "Kadın ve Erkek Yayımcılar" kategorilerinde düzenlendi.

Yarışmaya, Denizbank AŞ tarafından sağlanan finansal destek sponsorluğuyla kadın yayımcılar kategorisinde 8, erkek yayımcılar kategorisinde 16 ve projeler kategorisinde 28 olmak üzere toplam 52 aday proje veya kişi katıldı.

Törende jüri üyelerine teşekkür belgesi verilirken, yarışmada 14 kategoride 16 proje ve 21 yayımcı personel ödüle layık görüldü.