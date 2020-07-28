Tarıma dayalı yatırımlara yüzde 50'ye kadar hibe Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine kadar hibe yoluyla destek verilebilecek.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine kadar hibe yoluyla destek verilebilecek.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesinde 2021 ile 2025 yılları arasında uygulanacak esaslar belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, aile işletmeciliğine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık,

bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipekböceği, su ürünleri, tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler içinmakine parklarına yönelik yeni, tamamlama ve modernizasyon yatırımlar destekleme kapsamında yer alıyor.Karar kapsamında, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine kadar hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas proje tutarı üst limitleri çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

Karar dahildeki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamayacak. Karar 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: DHA