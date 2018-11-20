Aydın'da kurulması planlanan "Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi" için protokol imzalandı.

Jeotermal enerjiyle ısıtılması ve soğutulması hedeflenen, Kadıköy Mahallesi'nde yaklaşık 697 dönümlük bir arazide kurulması planlanan "Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi" için Aydın Valiliği, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası arasında protokol imzalandı.

Aydın Valiliği'nde düzenlenen protokol töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, projenin hayata geçmesiyle birlikte Aydın tarımının yeni bir ivme kazanacağını söyledi.

Sadece elektrik enerjisi üretiminde kullanılan jeotermal enerjinin, seracılıkta kullanılmasının birim alandaki geliri de arttıracağına dikkat çeken Köşger, şöyle konuştu:

"Aydın her anlamda zengin kaynaklara sahip bir şehir. Yeraltı kaynakları kadar yer üstü kaynakları da zengin. Bugün attığımız imzayla Aydın'da Allah'ın verdiği nimetleri birleştirip, ortaya yeni bir sinerji çıkaracağız. Aydın'da jeotermal kaynaklar bugüne dek sadece elektrik enerjisi üretiminde kullanıldı. Hayata geçireceğimiz bu proje Aydın tarımına da model olacak. Jeotermal kaynakların organize sera bölgesinde kullanılarak, sıfıra yakın bir maliyetle seraların ısıtıldığı, katma değeri yüksek özellikle kesme çiçeklik ve muz üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şehrimize çok yakın bir noktada olan yaklaşık 697 dönümlük arazide bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."