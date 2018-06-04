Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesinin Temeli Atıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "(CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mazot desteğine ilişkin sözleri) Ben hiçbir zaman cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişiye 'yalancısın' diyemem, 'bilmiyorsun' diyorum. 'Şov yapmak adına bilmediğin şeyleri konuşma' diyorum." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, Ulaştırma, Denizilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kars'ta Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesi'nin temel atma törenine katıldı. Fakıbaba, yaptığı konuşmada, ramazan sonuna kadar 860 milyon lira destek vereceklerini belirterek, "Bunların başında besi desteği, süt desteği geliyor. Daha önce destekler haziranın sonunda ve temmuzda veriliyordu. Biz dedik ki çiftçi kardeşlerimiz tefeciye muhtaç olmasın. Biz bunlara şubatta ve martın başında başlayalım ve yaklaşık 860 milyon lirayı verdiğimiz takdirde 14.5 milyar desteğimizin 10 milyar lirasını ödemiş olacağız. Helal olsun, hak ediyorsunuz, daha fazlasını hak ediyorsunuz." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde hizmet yaptığını vurgulayan Fakıbaba, "Başkaları şov yapar, konuşur fakat AK Parti iş yapar." dedi.

Projenin Kars'a katkısına dikkati çeken Fakıbaba, "Buradaki proje en az bin kişiye istihdam sağlayacak, enerji üretimi başlatacaktır." bilgisini verdi.

Fakıbaba'dan İnce'ye mazot desteği yanıtı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mazot desteği konusundaki sözlerine değinen Fakıbaba, "Mazot desteğine gelince Sayın Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, 'Fakıbaba sen anlamıyorsun, bilmiyorsun hatta söylemek hoşuma gitmiyor, 'yalancısın' diyor. Ben hiçbir zaman cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişiye 'yalancısın' diyemem, 'bilmiyorsun' diyorum. 'Şov yapmak adına bilmediğin şeyleri konuşma.' diyorum. Destekler ürüne verilir kardeşim. Bu bize Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatıydı, yarısı bizden yarısı sizden. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra da yarısı bizden yarısı sizden destekleri hiç tahmin etmeyeceğiniz kalemlerde ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Fakıbaba, çiftçiye destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeter ki Allah, bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın, başkalarına kanmayın. Yapamayacaklarını bildikleri için asgari ücreti birisi 3'e, birisi 5'e çıkartıyor, birisi havadan yağmur yağdırıyor. Bunlar şov yapıyorlar, biz sadece iş yaparız. Başkaları söz söyler, şov yapar, AK Parti gerçeği, projeleri ortaya koyar. Allah'ın izniyle sizlerle beraberiz, sizlerle çok güçlü bir Türkiye'yi ve Kars'ı ortaya koyacağımıza inanıyorum."

"İnce gülünç duruma düşüyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da törendeki konuşmasında, projenin Kars'a katkısını anlattı, şehirde yapımı devam eden kesimhanenin de bitme aşamasına geldiğini hatırlattı.

Muharrem İnce'nin mazot desteğine ilişkin sözlerine, Bakan Fakıbaba'nın yanıt verdiğine işaret eden Arslan, "Birileri sistemin nasıl yürüdüğünü bilmediği için, zahmet edip dönüp bilen birine de sormadığı için pot üstüne pot kırıyor, milletin gözünde de gülünç duruma düşüyor." dedi.

"Birileri rahatsız oluyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttükleri projelere değinen Arslan, ülkeye daha fazla değer katacak projeleri yaptıkça birilerinin bundan rahatsız olduğunu ve engellemeye çalıştığını söyledi. Arslan, "Birileri nasıl olur da unutulmuş şehir Kars'tan Bakü-Tiflis-Kars gibi bir dünya projesi yapılan Kars'a gelindi diye rahatsız oluyorlar. Birileri nasıl olur da Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesiyle Kars'ta bir lojistik merkezi yapılıyor diye çok rahatsız oluyor. Birileri yine diyor ki nasıl olur da bunlar, Kars-Iğdır Dilucu üzerinden uluslararası proje yapacaklar. Kim, nasıl rahatsız olursa olsun, kim Türkiye'nin büyümesini istemiyor olursa olsun, biz inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ekip arkadaşları olarak bu ülkeyi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürütmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"İçimizdeki hainleri, dış güçlere maşalık edenleri anlayamıyorum." diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bu ülkenin menfaatini mi düşünüyor yoksa dış güçlerin menfaatini mi düşünüyorlar, onu anlayamıyorum ama anladığım ve memnun olduğum bir şey var ki bilgi ve iletişim teknolojileri o kadar yaygınlaştı ki Anadolu'da hangi annem, bacım, kardeşim, amcam neyi söylerse televizyonlar anında veriyor. O cahil dedikleri, o bir şey bilmez dedikleri köylü annem de İstanbul'da yaşayan 65 yaşındaki ablam da o hacı amcam da inanınki her birine dersler veriyor. 'Ben 15 sene öncesini, hastane kuyruklarını, ilaç kuyruklarını, susuzluğu, açlığı, doktorsuzluğu, yolu olmayan şehirleri unutmadım. Bu anlamda ilk defa huzura kavuşmuşum, ilk defa inandığım bir liderle geleceğe yürüyorum, kimse benim kafamı karıştıramaz ve bu kutlu yürüyüşü durduramaz.' diyor, Allah milletimizden razı olsun."