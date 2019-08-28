Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

28.08.2019 17:40

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve uygulamaları hakkında bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi.



Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantısına üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'in de başkanlık ettiği toplantıya, Erzincan Tavuk Kombinası Müdürü Yunus Bostancı, Erzincan Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Vedat Eskiyurt, Erzincan ilinde buluna birliği başkanları ve temsilcileri ile İl Müdürlüğünde görevli teknik personeller, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.



Toplantıda konuşma yapan İl Müdürü Şahin, "Bakanlığımızca uygulanmakta olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 13.Etap başvuruları açılmış bulunmaktadır. Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinin amaçlandığı projeden çiftçilerimizin biran önce yararlanarak, daha iyi koşullarda üretim yapabilmesini arzuluyoruz" dedi.



Destekleme konusunda ilgili teknik personelce sunumlar yapıldıktan sonra katılımcıların sorularının cevaplandırıldığı bölümle toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA