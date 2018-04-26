Tarıma 37 Milyon Liralık Destek

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, tarımda üreticilere verdikleri desteklemelerin 12 milyon lira artarak 36 milyon 998 bin liraya yükseldiğini bildirdi.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı pamuk, ay çiçeği, soya fasulyesi, kanola, aspir gibi ürünler için destekleme fark ödemelerinin bugün itibariyle üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını aktardı.

Denizli'de 2016 yılı için 826 işletmeye 24 milyon 907 bin lira destekleme verildiğine dikkat çeken Tin, şunları kaydetti:

"2017 yılı desteklemeleri için fark desteği rakamı 12 milyon lira daha arttı. 2017 yılı desteklemeleri için Denizli'mizde bin 189 işletmeye 36 milyon 998 bin lira destekleme sağlandı. 2017 yılı için Honaz ilçesinde 1 işletmeye 22 bin lira, Merkezefendi'de 171 işletmeye 7 milyon 745 bin lira, Pamukkale'de 221 işletmeye 5 milyon 54 bin lira, Sarayköy'de 761 işletmeye 23 milyon 834 bin lira, Buldan'da 9 işletmeye 128 bin lira, Çal'da 26 işletmeye 214 bin lira olmak üzere toplam 36 milyon 998 bin lira ödeme yapıldı. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."