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Tarım Zirvesi'nde Buca Belediyesi'nin tarımsal projeleri görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Tarım Zirvesi'nde Buca Belediyesi'nin tarımsal projeleri görücüye çıktı

Tarımsal kalkınmada yeni politikalar ve üretici odaklı çözümler sloganıyla düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde, Buca Belediyesi'nin tarımsal projeleri görücüye çıktı.

Tarımsal kalkınmada yeni politikalar ve üretici odaklı çözümler sloganıyla düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde, Buca Belediyesi'nin tarımsal projeleri görücüye çıktı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, zirvede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tarım projelerini anlattı.

İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Buca Belediyesi ve Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Buca standını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na pandemi döneminde hayata geçirdikleri sürdürülebilir kırsal kalkınma hamlesi hakkında bilgi veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Üzüm bağları Buca'da azalmıştı. Biz bunu tekrar canlandırdık. Kaynaklar bölgemizde kentimize özgü razakı üzümünün yetiştiriciliğini yapıyoruz. Kooperatif kurduk. Ayrıca, lavanta üretimi gerçekleştiriyoruz. Onun dışında salep üretimimiz var. Aslında daha önceden varmış, zamanla yok olmuş, onu da tekrar getirdik Buca'ya" dedi.

"Hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyoruz"

Topraksız tarımla üretilen ve Bucalılara ücretsiz olarak dağıtılan hasıl (yeşil yem) üretimi de yaptıklarına değinen Başkan Kılıç, "Büyükbaş hayvancılıkta en önemli maliyet yem maliyeti. Bu proje sayesinde maliyetler büyük oranda azalıyor. Besin değeri de çok. Daha fazla, daha yağlı süt ürettiriyor. Büyük ihtimalle gelecekte belki de büyükbaş hayvancılıkta ülkemizin en önemli değerlerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Solucan Gübre Tesisi ve zeytinliklere hakkında da bilgi veren Kılıç, başarıyla uyguladıkları kırsal kalkınma hamlesi ile hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdüklerini sözlerine ekledi.

Bilgilendirmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Kılıç'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - İZMİR

Tarım Zirvesi'nde Buca Belediyesi'nin tarımsal projeleri görücüye çıktı

Tarım Zirvesi'nde Buca Belediyesi'nin tarımsal projeleri görücüye çıktı

Tarım Zirvesi'nde Buca Belediyesi'nin tarımsal projeleri görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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