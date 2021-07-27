TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜ SON 3 YILDIR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR

Tarım ve orman sektörü son 3 yıldır kesintisiz büyümesini sürdürüyor.

Tarım ve orman sektörü son 3 yıldır kesintisiz büyümesini sürdürüyor. 2018 yılında yüzde 2, 1, 2019 yılında yüzde 3, 7, 2020 yılında yüzde 4, 8 büyüyen sektör, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7, 5 oranında büyüme gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörüyle ilgili son 3 yılda yaptıkları çalışmalara ilişkin twitter hesabından bir video paylaştı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve orman sektörü son 3 yıldır kesintisiz büyüdü. 2018 yılında yüzde 2, 1, 2019 yılında yüzde 3, 7, 2020 yılında yüzde 4, 8 büyüyen sektör, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7, 5 oranında büyüme gösterdi.

Türkiye, tarımsal hasıla bakımında Avrupa'da birinci, dünyada ilk on arasında yer alıyor. Bitkisel üretim miktarı Cumhuriyet tarihinin rekoru kırarak, 2020 yılında 126 milyon tona ulaştı.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 18, 2 MİLYON BAŞA YÜKSELDİ

Büyükbaş hayvan sayısında Cumhuriyet tarihinde en yüksek sayıya ulaşıl. 2017 yılında 16, 1 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 2020'de 18, 2 milyon başa yükseldi. Küçükbaş hayvan sayısında ise Avrupa'da birinci sıraya ulaşıldı. 2017 yılında 44, 3 milyon olan küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılında 54, 1 milyona çıktı. Kanatlı hayvan sayısı yüzde 11 oranında artarak 348 milyon adetten 386 milyon adete yükseldi.

Su ürünleri üretim miktarı yüzde 52, 5 artışla 276 bin tondan 421 bin tona çıktı. Su ürünleri ihracat hedefine 2019 yılında ulaşılırken 2023 yılı hedefi 2 milyar dolar olarak belirlendi.

TARIMSAL İHRACAT 20, 7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Tarım ve gıda ürünleri ihracatı son 3 yılda 18, 6 milyar dolardan 20, 7 milyar dolara ulaştı.

Çin Halk Cumhuriyetine ilk defa süt ve süt ürünleri ile kanatlı ve kanatlı ürünleri ihracatı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte tarımsal destekler 24 milyar liraya yükseldi. Bakanlığın 2021 yılı toplam bütçesinin yüzde 46'sı tarımsal desteklere ayrıldı.

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında 35 bin projeye 3, 6 milyar lira destek, 104 bin kişiye istihdam imkanı sağlandı.

2, 2 MİLYON DEKAR ARAZİ TARIMSAL ÜRETİME KAZANDIRILDI

Korunan büyük ova sayısı 429'a ulaşırken, 2, 2 milyon dekar arazi tarımsal üretime kazandırıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatları hasat öncesi açıklanmaya başlandı. TMO, kayısı ve incir alımına da başladı.

Gıda denetimlerine hız verildi. 2017 yılında 1 milyon olan gıda denetim sayısı 2020'de 1, 4 milyona çıktı. Gıdada taklit ve tağşişe geçit verilmedi.

1, 2 MİLYAR FİDAN TOPRAKLA BULUŞTULDU

Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıraya yükseldi. Son üç yılda 1, 2 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Geleceğe Nefes kapsamında bir saatte 13 milyon fidan dikerek en fazla fidan dikme rekoru kırıldı.

ORMAN YANGINLARINDA İLK DEFA İHA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Yangınlarla mücadelede ilk defa İHA kullanmaya başlanılırken, yangına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düşürüldü.

1, 56 MİLYON HEKTAR ALANDA TOPLUŞATIRMA YAPILDI

Su ve toplulaştırma yatırımları kapsamında 1000 tesis tamamlandı. 1, 56 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışması tamamlandı.

2021 yılı "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" ilan edildi. 1'inci Su Şurası çalışmaları başlatıldı.

Meteorolojik olaylar erken uyarı sistemleriyle çiftçilere ulaştırılmaya başlandı.

Biyolojik çeşitliliği korumak için doğal ve kültürel değerlere sahip korunan alanlar artırıldı.

GIDANI KORU KAMPANYASI İLE 664 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANDI

Hayata geçirilen 'Gıdanı Koru' kampanyası kapsamında yılda 664 milyon lira tasarruf sağlandı.

Coğrafi işaretli tarım ve gıda ürün sayısı yüzde 70 artışla 635'e çıkarıldı. 4 ürüne daha tescil alarak AB tescilli ürün sayısı 7'ye yükseltildi.

Sektörün geleceğine ışık tutacak olan 3. Tarım Orman Şüra'sı 15 yıl aradan sonra hayata geçirildi. "

Tarım Orman 3 Yılda Kesintisiz Büyüdü

Kaynak: Habermetre