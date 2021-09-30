Tarım ve Orman Müdürü Taş'tan asmalarda erken budama yapılmaması uyarısı - Haberler
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Tarım ve Orman Müdürü Taş'tan asmalarda erken budama yapılmaması uyarısı

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Müdürü Taş'tan asmalarda erken budama yapılmaması uyarısı

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, üzümde miktar ve kaliteyi artırmak için tekniğine uygun budamanın zamanında yapılması uyarısında bulundu.

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, üzümde miktar ve kaliteyi artırmak için tekniğine uygun budamanın zamanında yapılması uyarısında bulundu.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı üreticiler tarafından hasadın hemen ardından asma yapraklarını dökmeden budama yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Üzüm asmalarında yapılacak kış budamasında asmanın yaprağını dökmüş ve dinlenme döneminde olması gerektiğini anlatan Taş, "Bu dönemde yapılan budama, asmanın kış soğuklarından zarar görmesine neden olmaktadır. Bu dönemde asmada su ve besin maddesi faaliyeti devam etmektedir. Asma, ürün olgunlaşıp hasat edildikten sonra ürettiği organik bileşikleri dallara, gövdeye ve köklere naklederek depolar. Depolanan bu bileşikler hem asmanın kışa dayanıklılığını artırır hem de güçlü sürmesini sağlar." dedi.

Budamanın yaprakların tamamen döküldüğü, yıllık sürgünlerin tamamen odunlaştığı dönemden gözlerin uyanmasına 15 gün kalana kadar uyku döneminde yapılması gerektiğini vurgulayan Taş, detaylı almak isteyenlerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü veya serbest ziraat mühendislerine başvurabileceklerini kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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