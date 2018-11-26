Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık Kadın Çiftçiler ile Bir Araya Geldi

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçiler ile istişare toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık başkanlığında yapılan toplantıda kentteki tarımın güçlü ve zayıf yönleri masaya yatırıldı ve 2018 yılı genel değerlendirmesi yapıldı. Çiftçilerin sorunlarının, önerilerinin ve taleplerinin dinlendiği istişare toplantısında 2019 Yılı için uygulanacak projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çiftçiler örgütlenmenin önemini vurgulayarak birlikte hareket ederek sorunların üstesinden gelinebileceğini belirttiler. Ayvalık eğitim, girdi ve pazarlama gibi sorunların çözüme ulaşmasında gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ayvalık yapılan toplantıda tarımın, incelik, hassasiyet ve sevgi istediğini belirterek, "Bu yüzden tarımdan kadınlarımızın hiçbir zaman elini çekmemesi gerekir. Ben sizin aracılığınız ile emekleri için kadın çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman sizin yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Çiftçimiz varsa, bizler varız biz birlikte bir bütün olduğumuz için güzellikleri de zorlukları da birlikte göğüsleyerek üstesinden geleceğiz" dedi. - KARABÜK