Tarım ve Orman Müdürlüğü Personellerimiz Başarı Belgeleriyle Ödüllendirildi

Kaymakamlığımız tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve İpekyolu Kalkınma Ajansına (İKA) sunulan projelerin hazırlık sürecinde gösterdikleri üstün gayret ve başarı nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul ile proje ekibinde yer alan personeller Kaymakamımız Nazlı Demir...