Tarım ve Orman Müdürlüğü Personellerimiz Başarı Belgeleriyle Ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım ve Orman Müdürlüğü Personellerimiz Başarı Belgeleriyle Ödüllendirildi

Tarım ve Orman Müdürlüğü Personellerimiz Başarı Belgeleriyle Ödüllendirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamlığımız tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve İpekyolu Kalkınma Ajansına (İKA) sunulan projelerin hazırlık sürecinde gösterdikleri üstün gayret ve başarı nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul ile proje ekibinde yer alan personeller Kaymakamımız Nazlı Demir...

Kaymakamlığımız tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve İpekyolu Kalkınma Ajansına (İKA) sunulan projelerin hazırlık sürecinde gösterdikleri üstün gayret ve başarı nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul ile proje ekibinde yer alan personeller Kaymakamımız Nazlı Demir tarafından Başarı Belgeleri ile ödüllendirildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Şener Şen Hande Erçel Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Cristiano Diego Costa Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım ve Orman Müdürlüğü Personellerimiz Başarı Belgeleriyle Ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 23:11:20. #1.14#

title