Tarım ve Orman Müdürlüğü GAP İdaresi ile işbirliği protokolü imzaladı
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Tarım ve Orman Müdürlüğü GAP İdaresi ile işbirliği protokolü imzaladı

Tarım ve Orman Müdürlüğü GAP İdaresi ile işbirliği protokolü imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

GAP Kalkınma İdaresi ile Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çeşitli projeler ile ilgili iş birliği protokolü imzaladı.

GAP Kalkınma İdaresi ile Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çeşitli projeler ile ilgili iş birliği protokolü imzaladı.

"Modern Teknikler ile Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi", "Turfanda Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ve "Tarımsal Eğitim ve Yayım Projeleri" için her iki kuram arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, GAP İdaresi Bölge Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Başkan Yardımcısı Dr. Nusret Mutlu ve Bölge Müdürü Hasan Kılıç'ın katılımıyla imzalar atıldı. - ADIYAMAN

Tarım ve Orman Müdürlüğü GAP İdaresi ile işbirliği protokolü imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tarım ve Orman Müdürlüğü GAP İdaresi ile işbirliği protokolü imzaladı - Haberler Ekonomi
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