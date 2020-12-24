Tarım ve Orman Manisa İl Müdürlüğü, yılbaşı denetimi yaptı
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Tarım ve Orman Manisa İl Müdürlüğü, yılbaşı denetimi yaptı

24.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:34
Tarım ve Orman Manisa İl Müdürlüğü, yılbaşı denetimi yaptı

Tarım ve Orman Manisa İl Müdürlüğünce, yılbaşı öncesinde, alkollü içki satışı yapılan yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Manisa İl Müdürlüğünce, yılbaşı öncesinde, alkollü içki satışı yapılan yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu da denetimlere katıldı.

İşletmelerde satılan içkilerin bandrol ve etiketleri kontrol edildi. Bazı ürünlerden numune alınarak analize gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, işletmelerin başta hijyen olmak üzere bütün tedbirlere uymalarının önemine dikkati çekti.

Öztürk, vatandaşların satın aldıkları ürünlerde karşılaştıkları şüpheli durumları, Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı'na ya da il ve ilçe müdürlüklerine bildirmeleri de istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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