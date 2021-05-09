Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Özen, Anneler Günü'nde ziyaretlerde bulundu
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Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Özen, Anneler Günü'nde ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Özen, Anneler Günü'nde ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan iki anneyi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan iki anneyi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özen ve Kurkut, Bornova'nın Karaçam Mahallesi'nde engelli oğluyla yaşayan 104 yaşındaki Gülsüm Doğrudil ve kızıyla yaşayan 62 yaşındaki Fatma Demirtaş'ı ziyaret etti.

Gülsüm Doğrudil ve Fatma Demirtaş'a hediyelerini veren Özen, Doğrudil'in oğluyla bir yaşam mücadelesi içinde olduğunu kaydederek, "Kızılay Bornova Şube Başkanımız Sayın Cemil Kurkut'la birlikte bu mücadeleyi ve şartlarını yakinen görmüş olduk. Sayın Başkanımız yaşam koşullarının daha iyi bir noktaya getirilmesi noktasında eksiklerini ve isteklerini ekibiyle birlikte not aldı ve kendisine söz verdi. Bizler de elimizden geleni yapacağız ve bu annelerimizin daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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